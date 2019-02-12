Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов

Президент России Владимир Путин поддержал идею о возрождении механизма жилищно-строительных кооперативов.

«Это (возрождение жилищно-строительных кооперативов – прим. ВЗГЛЯД) хорошая идея, мы это обсуждали как один из вариантов поддержки стройки», – сказал президент во время встречи с представителями общественности.

На встрече один из участников сказал, что такое решение помогло бы многодетным малообеспеченным семьям, которые не могут позволить себе взять ипотеку и решить проблему с жильем, пишет ТАСС.

По словам участника, эту программу уже «пытались реанимировать», однако все прекратилось после создания в России порядка 15–20 жилищно-строительных кооперативов.

В ноябре 2018 года Путин сказал, что россияне не должны страдать от рисков, связанных с долевым строительством. Он отметил, что поддержка правительства важна при переходе «к современным рыночным способам регулирования» в сфере строительства.

Ранее долевое строительство в России решили запретить. Специалисты оценили последствия такого решения для строительной отрасли и рынка недвижимости.