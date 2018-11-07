Путин заявил о необходимости перехода к рыночным способам регулирования в строительстве

Президент Владимир Путин заявил о настрое на серьезный разговор с правительством по вопросу развития сферы строительства. Он подчеркнул необходимость перехода к «современным рыночным способам регулирования в этой сфере», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля, поблагодарил его за уделенное внимание теме поддержки и участия в реализации национальных проектов: «Потому что только объединяя усилия – я уже об этом говорил, в том числе публично – мы можем добиться нужного всем нам результата, именно всем нам: и бизнесу, и государству в целом».

Глава государства заявил, что необходимо «добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства – это задача номер один».

Он подчеркнул, что «в то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства».

Следовательно, требуется переходить «к современным рыночным способам регулирования в этой сфере».

По мнению Путина, в этом вопросе «важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объемы этой поддержки и способы ее доведения до отрасли должны быть понятны».

«Об этом, надеюсь, еще предстоит серьезный разговор с правительством», – сказал президент, заверив, что «настроен именно на такую совместную работу».

Он назвал строительство «чрезвычайно важной вещью, очень тонкой и чрезвычайно чувствительной и для экономики в целом, и для строительной отрасли в частности, и для людей».

Также президент России прокомментировал ряд предложений Репика, согласившись с ним в том, что «если государство обещает какую-то поддержку (бизнесу – прим. ВЗГЛЯД), то оно должно свои обещания выполнять»; в ином случае бизнес ставится «в очень сложные условия».

По словам Путина, рядовые граждане тоже заинтересованы в данной теме, так как люди «берут кредитные ресурсы, выстраивают свои бизнес-планы, а когда она (поддержка государства – прим. ВЗГЛЯД) исчезает, рассыпается весь бизнес-проект».

Напомним, в июле Генпрокуратура подсчитала обманутых дольщиков. Тогда же сообщалось о готовности законопроекта о финансировании жилстроительства.