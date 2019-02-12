Сбербанк сделал многомиллионные вложения в украинскую «дочку»

Сбербанк России докапитализировал дочерний украинский банк на 122 млн долларов.

ПАО «Сбербанк России» увеличил уставный капитал дочерней структуры АО «Сбербанк» (Киев) на 3,3 млрд гривен, или 122 млн долларов, сообщает «Интерфакс». Общая сумма активов украинского банка теперь составляет 24,065 млрд гривен. Отмечается, что докапитализация АО «Сбербанк» дала ему возможность получить резервные средства под кредиты и увеличить «достаточность капитала».

Сообщается, по состоянию на 1 декабря 2018 года, украинская «дочка» Сбербанка занимала 11-е место в стране по размеру чистых активов с 31,824 млрд гривен, а по итогам года понесла убытки на сумму 7,6 млрд гривен.

Напомним, в апреле 2017 года Сбербанк сделал официальное заявление об уходе с Украины и продаже дочернего банка, однако сделка неоднократно блокировалась Национальным банком Украины.

В начале января НБУ выписал АО «Сбербанк» штраф на 3,4 млн долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. В России такие меры назвали необоснованными.

Ранее Верховный суд Украины разрешил арест акций дочерних структур российских банков.