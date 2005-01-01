Украинские полицейские назвали предательством «бандеровский» флешмоб МВД

Сотрудники полиции Украины, комментируя ситуацию с извинениями МВД страны перед радикалами и запущенным флешмобом «Я – Бандера», называют поведение своего руководства предательством.

«То, что произошло после задержания С-14 – извинения генералов и признания в том, что они бандеровцы, это настоящее предательство. Своих подчиненных, тех, кого они бросают «под танки». … Так вот, называть себя после этого «бандеровцем» – это унижение и лизоблюдство перед беспредельщиками–активистами», – приводит «Страна» слова младшего лейтенанта полиции из подразделения спецназа Алексея З.

Он добавил, что тоже крикнул бы «ложись, Бандера», так как участвовал в охране безопасности митингов 2014 года и помнит, как ему «кирпичи прилетали в голову».

Капрал полиции из Киевской области Юрий К. отметил, что извинения «перед боевиками и хулиганами – это днище».

«Крикнуть «Ложись, Бандера» – вовсе не преступление. Где в УК написано, что в этих словах есть состав преступления?» – заявил он.

Лейтенант полиции особого назначения Ярослав назвал посты «я бандеровец» «паскудными».

«Прежде чем извиниться и написать «Я бандеровец» – пусть вспомнят, что за ними стоят тысячи сержантов и офицеров, которых режут, стреляют, убивают на улицах», – заявил старший лейтенант полиции Артур В., назвав радикалов из С-14 гопниками.

Ранее сообщалось, что 9 февраля полиция Киева задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. Сторонники задержанных пошли на штурм отделения полиции, в итоге были задержаны 40 человек, трое стражей порядка пострадали. При задержании один из полицейских крикнул фразу «ложись, Бандера!», после чего было возбуждено уголовное дело «по факту превышения полицейскими полномочий».

Руководство МВД Украины также жестко раскритиковало киевского полицейского, после чего был запущен флешмоб под названием «Я – бандеровец». Его поддержали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие видные политики.

Ситуацию со странным флешмобом украинских полицейских газете ВЗГЛЯД комментировал медиаэксперт Анатолий Шарий.