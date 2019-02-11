Вице-губернатор Петербурга объяснился по поводу неубранного снега

Вице-губернатор Санкт-Петербург Николай Бондаренко, комментируя ситуацию с уборкой снега в городе, заявил, что эта проблема, связанная, в том числе, с недофинансированием, возникла еще при предыдущем руководстве, нынешние власти северной столицы будут решать этот вопрос.

«В Москве квадратный метр уборки стоит 268 рублей, у нас – 100 рублей, исходя из имеющегося финансирования. В течение ряда лет недофинансирование было системным, так что при аномальном выпадении снега произошел системный сбой», – заявил Бондаренко.

Он уточнил, что тем количеством техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году, нельзя обеспечить нормальную уборку снега. «И если это не поменять, то ситуация повторится и в будущем, – добавил вице-губернатор города, слова которого передает «Фонтанка.ру».

Бондаренко отметил, что в связи с этим глава города поручил разработать план модернизации отрасли. «Чуда не случится, миллиарды денег не появятся, это надо будет реализовывать этапами. Начнем с центральных районов, самых уязвимых. Во сколько это обойдется, сложно сказать. Сейчас финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 млрд рублей, а по тем нормативам, который разрабатывало само правительство города, оно должно составлять 12 млрд», – добавил он.

Вице-губернатор города уточнил, что для уборки улиц требуется 3,5 тыс. единиц техники – самосвалы, погрузчики, подметальная техника, однако сейчас у Петербурга в три раза меньше этой техники.

В субботу, 9 февраля чиновники петербургской администрации во главе с врио губернатора вышли на уборку снега на улице. По данным представителей Смольного, в зимнем субботнике по всему городу приняли участие более 35,5 тыс. сотрудников исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. В итоге от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов, вывезено 32,8 тыс. кубометров снега.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел неуместным комментировать ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге, так как это тема городских властей.