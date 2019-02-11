В Кремле не стали комментировать выход чиновников на уборку снега в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел неуместным комментировать ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге, так как это тема городских властей.

«Все, что происходит в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге – это вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона, к прерогативе муниципальных властей, поэтому мы не думаем, что из Кремля нужно это комментировать», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал критику в адрес решения врио губернатора северной столицы Александра Беглова вывести чиновников на субботник по уборке снега.

«Было бы преувеличением говорить о каких-то кадровых решениях, вряд ли уместно таким образом ставить вопрос», – добавил Песков.

В субботу, 9 февраля чиновники петербургской администрации во главе с врио губернатора вышли на уборку снега на улице. По данным представителей Смольного, в зимнем субботнике по всему городу приняли участие более 35,5 тыс. сотрудников исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений. В итоге от снега и наледи очищены 233 улицы, 656 дворов, вывезено 32,8 тыс. кубометров снега. На уборке улично-дорожной сети Петербурга были задействованы 1,334 тыс. единицы спецтехники, на уборке внутриквартальной территории – 976 единиц спецтехники.