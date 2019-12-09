Россия решила накрыть Арктику сплошным противовоздушным «куполом»

Северный флот в ближайшие годы вооружит все арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство системы С-400. Планируется, что в ближайшие годы все наши арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами и фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол», – приводит слова командующего Северным флотом ТАСС.

Кроме того, Моисеев сообщил, что в Тикси на опытное боевое дежурство заступили подразделения нового соединения противовоздушной обороны, которые обеспечат безопасность воздушного пространства над Северным морским путем. «В перспективе мы планируем наращивать возможности противовоздушной обороны северных рубежей России», – подчеркнул командующий Северным флотом в интервью изданию «Красная Звезда».

Вице-адмирал пояснил, что таким образом Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, «будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты».

Кроме того, на арктических островах продолжает создаваться разветвленная сеть военной инфраструктуры, в частности, высокотехнологичные системы освещения обстановки в воздухе, на воде и под водой.

Напомним, в сентябре на Новой Земле на боевое дежурство заступил полк С-400, а в октябре на островах установили РЛС для обнаружения стелс-целей.

В начале декабря вдоль границ России решили создать сплошную систему обнаружения крылатых ракет на базе новых РЛС «Контейнер». Годом ранее вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Система создана на базе РЛС «Воронеж».

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