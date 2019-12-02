Вдоль границ России решили создать сплошную систему обнаружения крылатых ракет

Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России для отслеживания пусков крылатых ракет и других аэродинамических целей, сообщили в Минобороны.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

По планам Минобороны, в новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России. Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны.

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся», – сообщил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Накануне на боевое дежурство в России заступила первая загоризонтная РЛС «Контейнер». По словам главного конструктора станции, РЛС «Контейнер» видит F-35 за 3 тыс. километров.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

Напомним, к концу 2018 года вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Система была создана на базе РЛС типа «Воронеж».

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