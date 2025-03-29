То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Британское СМИ назвало самое большое препятствие для завершения конфликта на Украине
New Statesman: Зеленский мешает завершению конфликта отказом от уступок территорий
Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок мешает завершению конфликта на Украине, что является главным препятствием для мира, сообщает британское издание New Statesman.
Британское издание New Statesman назвало отказ Зеленского пойти на территориальные уступки главным препятствием для завершения конфликта на Украине. Это заявление прозвучало на фоне последних переговоров, которые оказались благоприятными для России, передает РИА «Новости».
Переговоры между экспертами России и США состоялись 24 марта в Саудовской Аравии. На встрече присутствовали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По итогам обсуждений стороны договорились не наносить удары по энергетическим объектам на Украине и в России в течение 30 суток с 18 марта.
Кроме того, достигнута договоренность по черноморской инициативе, подразумевающей безопасность судоходства и запрет использования коммерческих судов в военных целях. Однако ее реализация зависит от выполнения условий России, включая снятие санкций с Россельхозбанка.
Президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта.
Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.
Ранее Кремль назвал данностью статус Крыма, Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР в составе России.