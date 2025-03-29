То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Российский снайпер рассказал, как ВС за час зачистили Днепроэнергию от ВСУ
Российский снайпер: ВСУ пытались уничтожить своих при зачистке Днепроэнергии
Российские подразделения за час зачистили от противника Днепроэнергию в ДНР, однако украинские дроны пытались уничтожить своих военных, чтобы они не попали в плен к ВС России, рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным «Коваль».
Российские подразделения зачистили населенный пункт Днепроэнергия в ДНР за час, сообщает РИА «Новости». Операция проходила 10 марта, когда морская пехота 40-й бригады выдвинулась из Великой Новоселки. По словам снайпера с позывным «Коваль», противник при этом пытался уничтожить своих, чтобы избежать плена.
Снайпер «Коваль» рассказал, что во время зачистки пятеро бойцов ВСУ были взяты в плен, однако украинские операторы БПЛА нанесли удары по своим солдатам, находящимся в подвалах. После увиденного через разведывательные дроны, украинские военные предприняли попытку уничтожить своих посредством ударов беспилотников-камикадзе.
Российские штурмовики столкнулись с опасностью во время вытаскивания сдавшихся украинских солдат. Несмотря на атаки дронов, операция по зачистке прошла успешно.
Напомним, 12 марта сообщалось, что российские войска освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром продвижении российских войск на великоновоселковском направлении после освобождения села Днепроэнергия, а также о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, несмотря на переброску резервов ВСУ.