Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Российские войска освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
ВС России в последние сутки освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.
Группировка войск «Восток» освободила Днепроэнергию, указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 160 человек, две боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, включая две французские САУ Caesar.
«Южная» группировка освободила Новомарково в регионе. Она также поразила четыре механизированных, горно-штурмовую, две аэромобильных, штурмовую бригаду ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла более 250 человек, американский БТР М113, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
В зоне группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли до 40 человек, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили украинские военные объекты аэродромной инфраструктуры, транспортное судно, перевозившее боеприпасы, цеха производства дронов.
Средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО.
До этого ВС России освободили поселок Горький в ДНР.
Также российские военные установили контроль над населенным пунктом Константинополь в том же регионе.