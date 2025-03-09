Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Российские войска освободили Константинополь в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении Константинополя войсками в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий войск «Восток».
Как передает ТАСС, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Константинополь в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике. В то же время силовики сообщили о потерях ВСУ при контратаке в районе Константинополя.