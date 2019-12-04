В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Мерфи отметил, что «не знает, каков будет конечный итог по «Северному потоку – 2», но выразил сомнения в американских «возможностях остановить его, учитывая то, насколько далеко он продвинулся», передает РИА «Новости».

Сенатор призвал США найти «другие ответы». В частности, он надеется, что Сенат США «примет законопроект по установлению нового финансового механизма, продвигающего энергетическую независимость» Восточной Европы.

По его словам, в сенатском комитете по иностранным делам документ должны принять «в предстоящие недели».

Указанный проект предусматривает выделение 1 млрд долларов, он, как заявил сенатор, должен обеспечить снижение энергетической зависимости Восточной Европы от России.

Напомним, Конгресс США собирался включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год. В Вашингтоне надеются, что введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода, может задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.

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