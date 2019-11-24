США решили бороться с «Северным потоком – 2» с помощью оборонного бюджета

Конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год, заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

По его словам, санкции против компаний, строящих газопровод, включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», передает РИА «Новости».

«Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», – сказал сенатор.

Он выразил мнение, что благодаря санкциям удастся «убедить» строительные фирмы прекратить строительство. Риш заявил, что ограничения со стороны США «дорого им обойдутся» – эти компании «закроются», а России «придется искать других подрядчиков».

Окончательной договоренности по законопроекту в целом в Конгрессе еще не достигли, добавил он.

Сенатор-республиканец Тед Круз ранее заявил, что введение Вашингтоном санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода, может более чем на год задержать введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах Конгресса США в отношении «Северного потока – 2».

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