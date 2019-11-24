США решили бороться с «Северным потоком – 2» с помощью оборонного бюджета

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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«Агенты ГРУ» переполошили Испанию

В Испании полагают, что под маской сторонников независимости Каталонии скрываются сотрудники российской разведкиФото: Enrique Calvo/Reuters
Еще одна страна озаботилась «российским вмешательством» в свои ключевые внутриполитические процессы. На этот раз глава МИД Испании заявил, что обсуждал с Сергеем Лавровым «попытку российских спецслужб повлиять на события в Каталонии». О чем идет речь, что ответил по данному поводу глава российского МИДа и каким боком это касается ГРУ? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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              США решили бороться с «Северным потоком – 2» с помощью оборонного бюджета

              24 ноября 2019, 08:33

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год, заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

              По его словам, санкции против компаний, строящих газопровод, включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», передает РИА «Новости».

              «Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», – сказал сенатор.

              Он выразил мнение, что благодаря санкциям удастся «убедить» строительные фирмы прекратить строительство. Риш заявил, что ограничения со стороны США «дорого им обойдутся» – эти компании «закроются», а России «придется искать других подрядчиков».

              Окончательной договоренности по законопроекту в целом в Конгрессе еще не достигли, добавил он.

              Сенатор-республиканец Тед Круз ранее заявил, что введение Вашингтоном санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода, может более чем на год задержать введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах Конгресса США в отношении «Северного потока – 2».

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