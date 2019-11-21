В Сенате США собрались задержать запуск «Северного потока – 2» более чем на год

Введение Вашингтоном санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», может более чем на год задержать его введение в эксплуатацию, считает сенатор-республиканец Тед Круз.

По мнению сенатора, есть два варианта противодействия «Северному потоку – 2». Первый предполагает принятие Конгрессом США законопроекта о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода, а второй – использование Белым домом имеющихся полномочий в рамках принятого в США закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), передает ТАСС.

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке (...) [газопровода], задержит «Северный поток – 2» более чем на год (...). При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация», – заявил Круз в комитете Сената по иностранным делам в ходе слушаний по рассмотрению кандидатуры спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак не исключил запуска «Северного потока – 2» до конца 2019 года.

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего 13 ноября в Германии приняли законопроект о возможности вывода «Северного потока – 2» из-под ограничений Газовой директивы ЕС.

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