Газовая директива ЕС вступила в силу

Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня. С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств ЕС, которая продлится в течение девяти месяцев», – заявила Итконен, передает ТАСС.

В апреле компания Nord Stream 2 – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – пригрозила Евросоюзу судебным разбирательством, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

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