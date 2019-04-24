Nord Stream 2 пригрозил ЕС судом из-за Газовой директивы

Компания Nord Stream 2 – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – пригрозила Евросоюзу (ЕС) судебным разбирательством, если ее не освободят от выполнения требований Третьего энергетического пакета.

В письме, которое исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, отмечается, что распространение на оператора «Северного потока – 2» поправок, вносимых в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета ЕС), может нарушить Энергетическую хартию – документ, принятый в 1994 году и объединяющий 56 стран, передает Deutsche Welle со ссылкой на издание Politico.

Варниг указывает, что «Северный поток – 2» может существенно расширить возможности Европы в области газоснабжения. Кроме того, он позволит снизить цену на голубое топливо на 13%.

Также строительство и эксплуатация газопровода, как ожидается, создадут более 31 тыс. рабочих мест и принесут ВВП Евросоюза 5 млрд евро.

Применение в адрес Nord Stream 2 требований Газовой директивы ограничит возможности компании как инвестора, утверждает Варниг.

Компания Nord Stream 2, которая строит «Северный поток – 2» и собирается эксплуатировать его после запуска, принадлежит Газпрому.

15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на «Северный поток – 2». После их вступления в силу все газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилам, что и находящиеся на территории государств – членов Евросоюза.

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