ЕС утвердил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Зеленский заставил Порошенко устроить комедию

В отсутствие соперника, Порошенко вел себя очень уверенноФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В воскресенье Петр Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника. Владимир Зеленский, как и ожидалось, не приехал на дебаты, дату которых ему пытались навязать. На стадионе в Киеве президент Украины наконец-то рассказал, как поступит в случае своего проигрыша. Но комедия в «Олимпийском» в исполнении Порошенко вряд ли сможет повлиять на итог избирательной кампании. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...

Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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            ЕС утвердил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам

               15 апреля 2019, 12:23
            Фото: Axel Schmidt/Reuters
            Текст: Алина Назарова

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            Совет Европейского союза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, позволяющих Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2», сообщает пресс-служба Совета ЕС.

            Утверждение документа прошло без обсуждения, как и ожидалось. Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней после этого новый закон вступит в силу, передает ТАСС.

            После вступления в силу новых поправок у стран – членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. При этом все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2», чтобы ее действие распространилось на этот проект. «Северный поток – 2» предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

            Согласно поправкам, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый анбандлинг, то есть когда компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

            Между тем глава Минэнерго Александр Новак заявил, что проект «Северный поток – 2» будет реализован даже с учетом внесения поправок в Газовую директиву ЕС.

            Тем временем немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предложила концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России и сообщила, что намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.

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