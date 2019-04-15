ЕС утвердил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам

Совет Европейского союза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, позволяющих Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2», сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Утверждение документа прошло без обсуждения, как и ожидалось. Соответствующие нормативные акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале ЕС, и спустя 20 дней после этого новый закон вступит в силу, передает ТАСС.

После вступления в силу новых поправок у стран – членов Евросоюза будет девять месяцев на то, чтобы внедрить их в национальное законодательство. При этом все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока – 2», чтобы ее действие распространилось на этот проект. «Северный поток – 2» предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Согласно поправкам, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы. Среди них – разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый анбандлинг, то есть когда компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

Между тем глава Минэнерго Александр Новак заявил, что проект «Северный поток – 2» будет реализован даже с учетом внесения поправок в Газовую директиву ЕС.

Тем временем немецкая нефтегазовая компания Wintershall, специализирующаяся на поставках в Европу трубопроводного газа из России, Норвегии и Нидерландов и участвующая в строительстве «Северного потока – 2», предложила концепцию «мирного сосуществования» поставок СПГ из США и России и сообщила, что намерена убедить в ее целесообразности политические круги и общественность как Германии, так и всего Евросоюза.

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