Nord Stream 2 отреагировала на поправки в Газовую директиву ЕC

Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению окончательное одобрение поправки в Газовую директиву ЕС, оценка новому законодательству будет дана после его публикации в журнале Евросоюза, сообщил представитель компании.

«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Представитель Nord Stream 2 подчеркнул, что «Северный поток – 2» внесет положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС, обеспечит дополнительный маршрут поставок для импорта дополнительных объемов природного газа. По его словам, спрос на газ в Европе убедительно говорит в пользу проекта газопровода.

Реализация «Северного потока – 2» продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов, подчеркнули в компании.

«Уже уложено более 1 тыс. километров труб в соответствии с имеющимися разрешениями», – добавил он.

Ранее в понедельник Совет Европейского союза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС, позволяющих Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

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