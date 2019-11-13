Бундестаг принял законопроект о выводе «Северного потока – 2» из-под директивы ЕС

Парламент ФРГ принял законопроект, который позволяет не применять Газовую директиву ЕС в Германии к российскому проекту «Северный поток – 2».

Законопроект собирались принять еще на прошлой неделе, но парламенту не хватило кворума. В среду голосование по поправкам к Газовой директиве прошло успешно, передает РИА «Новости».

Бундестаг до этого не смог принять закон о применении поправок к Газовой директиве ЕС в ночь на пятницу.

30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС. Директива значительно бы ограничила возможности использования газопровода, и Германия решила обойти ограничения при помощи специального закона.

Газовая директива была принята в ЕС весной. Под нее должен был попасть и «Северный поток – 2», который начал строиться до ее принятия.

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