Парламент Германии не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон о применении поправок к газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2».

В поддержку закона о поправках к газовой директиве ЕС выступили 133 парламентарий при необходимых 355, передает РИА «Новости».

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения) или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.

Правила не будут распространяться на «Северный поток – 1», поскольку труба была проложена до 23 мая 2019 года. По «Северному потоку – 2» новые меры будут применяться к завершающей части трубопровода, протяженностью в 12 морских миль (необходимо, чтобы владельцем этого участка и поставщиком газа по нему были разные компании).

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение.

После этого ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС. В среду стало известно, что Германия решила обойти ограничения директивы ЕС на «Северный поток – 2» при помощи специального закона.

Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и «Северный поток – 2», который начал строиться до того, как директива была принята.

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