Германия нашла способ обойти ограничения директивы ЕС на «Северный поток – 2»

ФРГ собирается защитить инвестиции своих компаний в «Северный поток – 2» с помощью закона, который позволит обойти ограничения директивы ЕС, наложенные на газопровод, сообщает издание Bild.

Законопроект подготовили коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ. Они смягчат Газовую директиву ЕС в отношении газопровода, которая распространяет правила Третьего энергопакета Евросоюза на газопроводы из третьих стран, что могло оставить «Северный поток – 2» полупустым, сообщает EADaily со ссылкой на Bild.

Изменения, которые предлагается внести в немецкое законодательство, помогут избежать ограничений. Изменения в Газовую директиву ЕС касаются проектов, завершенных после 23 мая 2019 года, до этого срока вопрос решается на уровне страны. В связи с этим парламентарии от ХДС/ХСС и СДПГ собираются привязать к срокам не окончание строительства, а сроки инвестиций, сделанные в проект еще до мая 2019 года.

Таким образом Берлин надеется сам решить вопрос ограничений к «Северному потоку – 2».

Голосование в Бундестаге по законопроекту должно состояться на этой неделе. Правящая коалиция объясняет позицию тем, что Газовая директива действует в интересах будущих ожиданий, однако уже сделанные инвестиции не защищает.

Немецкие компании вложили в «Северный поток – 2» 2 млрд евро.

В конце октября ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС, применяемые ко всем трубопроводам, через которые газ поступает на европейский рынок.

Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под них должен попасть и «Северный поток – 2».