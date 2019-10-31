ЕК потребовала от «Северного потока – 2» соблюдать законодательство ЕС

Еврокомиссия намерена обеспечить условия, при которых «Северный поток – 2» будет работать прозрачно, заявила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен, указав на «четкие правила» для всех трубопроводов в ЕС.

«По проекту «Северный поток – 2»: мы хотим обеспечить, если он будет построен, чтобы он работал прозрачно и недискриминационно, с соответствующим уровнем надзора. У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем трубопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок», – указала она, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение. Глава МИД Сергей Лавров похвалил Данию за решение по «Северному потоку – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

Весной ЕС принял обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов. Под эти правила должен попасть и «Северный поток – 2», который начал строиться до того, как директива была принята.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД