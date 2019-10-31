Лавров похвалил Данию за решение по «Северному потоку – 2»

Решение Копенгагена по «Северному потоку – 2» – ответственный подход, продиктованный интересами Европы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я думаю, это, прежде всего, ответственный подход. Вчера президент (Владимир) Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии подчеркнул, что решение продиктовано интересами Европы. Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока – 2» как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», – сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что экономические, коммерческие проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр.

Напомним, в среду власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах. Президент России Владимир Путин поприветствовал это решение.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2».

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