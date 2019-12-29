В ООН заявили о психологических пытках Ассанжа

Жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится под угрозой, так как он подвергается психологическим пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер в интервью швейцарской газете SonntagsBlick.

Эксперт рассказал, что в мае посещал изолятор в Великобритании вместе с врачами. По его словам, у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», и «определенные когнитивные способности уже тогда были нарушены», передает ТАСС.

Мельцер отметил, что 24-часовое наблюдение стало для Ассанжа «стресс-фактором», которое сделало его «чрезвычайно уязвимым». Кроме того, его «процессуальные права систематически нарушаются», и он «не может говорить со своими американскими адвокатами».

«В совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти», – подчеркнул эксперт.

По его словам, такая практика называется «белой пыткой». Мельцер сообщил, что британские власти отрицают применение пыток, хотя, по его данным, имеется 50 предполагаемых процессуальных нарушений в отношении Ассанжа.

В этом году Ассанжа арестовали в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в США. Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ писали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет. Отец Ассанжа сказал, что его сын может умереть в тюрьме.

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