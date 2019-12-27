Россия запланировала продать Турции новую партию С-400

Россия рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы надеемся на это», – передает ТАСС слова Борисова в интервью каналу «Россия-24».

«Если говорить об экспорте вооружения, необходимо отметить, что на рынке вооружения всегда присутствовала жесткая конкуренция. Мы занимаем устойчивое второе место по объемам продаж», - подчеркнул вице-премьер.

По оценке Борисова, лидеры продаж – средства противовоздушной обороны, авиация и отдельные образцы сухопутных войск. «Сегодня хорошие перспективы и у судостроителей, потому что появились интересные новинки: малые корветы, патрульные корабли, дизель-электрические подводные лодки. В области радиоэлектронной борьбы у нас хорошие перспективы», – отметил он.

«Если говорить о Турции, то Турция выбрала этот комплекс [С-400], потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов. Ситуация в Саудовской Аравии, когда беспилотные средства атаковали нефтеперерабатывающие заводы, это на практике показала. «Пэтриот» и другие средства не справились, а постоянные нападки на нашу базу в Хмеймиме отражаются нашими средствами ПВО», –сказал Борисов.

Он отметил, что «Панцирь» прекрасно справляется с этой работой.

«Я думаю, что в этой области наша задача – сохранить это место на внешнем рынке. Что касается экспорта вооружения, сохранить эти позиции и наращивать [его] за счет новинок. Мы имеем устойчивый заказ на 55 млрд долларов в длительной перспективе и ежегодно добиваемся неплохих результатов», – отметил Борисов.

Он добавил также, что ежегодно Россия экспортирует вооружений на сумму около 15 млрд долларов.

В декабре в Конгрессе США проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.

Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.

Напомним, 15 декабря министр обороны Турции Акар Хулуси заявил, что Анкара была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.

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