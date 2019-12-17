Гурцкая призвала к реформам в сфере насилия над детьми

В стране необходимо провести серьезные реформы для борьбы с насилием над детьми в семьях, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая.

В деревне Химози Ленинградской области полиция задержала главу многодетной семьи Андрея Бовта, который подозревается в изнасиловании своей 13-летней дочери. В отделении девочка подтвердила, что отец действительно неоднократно занимался с ней сексом. Во время обыска правоохранительные органы также обнаружили в доме склад оружия, боеприпасы и тир.

«Конец года приносит новости одна страшнее другой. Дикая история в Омске, где восьмилетнего ребенка истязали, ставили «на гречку». В Краснодаре отчим оставил шестилетнего ребенка на трассе искать шапку. Теперь под Гатчиной обнаружен дом, где восемь детей жили с истязателем. Эти события свидетельствуют о том, что у нас полностью провалена профилактика преступлений и правонарушений», – говорит Гурцкая.

Председатель уверена, что в нашей стране необходимо провести серьезные правовые реформы в сфере насилия над детьми.

«Надо найти ту грань, чтобы излишне не вмешиваться в семью, но и найти механизм защиты детей от садистов. Здесь требуются общие действия государства, Русской православной церкви и гражданского общества. А виновные, конечно, должны понести самое суровое наказание», – заявляет Гурцкая.

Врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев в свою очередь объяснил, как отцы доходят до сексуального насилия над своими детьми. По словам врача, такие мужчины оправдывают себя тем, что много работают, делают для семьи все возможное. Кроме того, контакт с собственной дочерью не кажется им изменой жене. При этом такое влечение в большинстве случаев не сопровождается у них какими-либо психическими расстройствами.

«К сожалению, сексуальные контакты между девочками и их отцами действительно встречаются и чаще всего – в провинциях. Для одних мужчин дочь прежде всего их ребенок, а для других – молодая и привлекательная девушка. При этом совершенно очевидно, что девочки в большинстве случаев впоследствии получают психологическую травму на всю жизнь», – говорит Полеев.

В ноябре мужчину из Севастополя обвинили в регулярном избиении жены и трех дочерей. Отец семейства также был признан виновным в посягательстве на половую неприкосновенность девочек.

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