Севастопольца признали виновным в насилии над дочерьми

В Севастополе отца многодетного семейства признали виновным в избиении жены и трех дочерей на протяжении почти двух десятилетий и посягательстве на половую неприкосновенность девочек, сообщает пресс-служба Гагаринского суда.

«Отец семейства не ограничивался нанесением побоев руками и ногами, избивая семью предметами домашнего обихода, а иногда и бросая их в потерпевших, нередко попадая в голову. <...> Подсудимый зачастую сам провоцировал бытовые конфликты, в результате которых систематически избивал девочек и их мать. От еженедельного нанесения побоев севастопольца не останавливало даже нахождение его жены в состоянии беременности», – говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что женщина и дети находились в личной зависимости от мужчины, они боялись его и были не способны оказать сопротивление.

С 2011 года обвиняемый начал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей, «с целью удовлетворения своих половых потребностей подсудимый совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и «осматривая» старших девочек на глазах у младшей», говорится в релизе суда.

Мужчина частично признал обвинение, вместе с тем он заявил, что был «лишь требовательным семьянином» и нечасто применял насилие к своей семье.

«Мужчина не признал себя виновным ни в избиении беременной жены, ни в совершении развратных действий по отношению к детям. «Осмотры» девочек он обосновал беспокойством за их нормальное развитие», – отмечается в сообщении.

Суд признал обвиняемого виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании несовершеннолетних и беременной супруги, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на один год после выхода из колонии. Также суд лишил севастопольца права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей на 15 лет.

До вступления приговора в силу мужчина останется под стражей.

В 2018 году под Тверью женщину осудили за убийство истязавшего ее мужа.