Под Тверью женщину осудили за убийство истязавшего ее мужа

В Тверской области Сонковский райсуд приговорил местную жительницу к году ограничения свободы за то, что она обороняясь от побоев мужа, убила его, сообщает пресс-служба инстанции.

Как говорится в пресс-релизе на сайте суда 1 января 2018 года подсудимая во время застолья поссорилась с супругом, в ходе которой муж нанес ей «не менее 48 ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям, а также не менее трех ударов рукояткой ножа по лицу и голове».

Женщина позднее «перехватила руку мужа с находившимся в ней ножом» и, «видя, что супруг продолжает пытаться нанести ей удар рукояткой ножа по голове», нанесла ему не менее двух ударов ножом в грудь.

В тот же день от полученных травм домашний дебошир скончался на месте происшествия. Действия его супруги был квалифицированы по статье УК «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Женщина свою вину признала.

Приговор, вынесенный 16 мая, не обжалован участниками процесса. Он вступил в законную силу 29 мая, сообщили в суде.

Напомним, в конце мая глава СК Александр Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам ребенка заявил об участившихся случаях домашнего насилия в связи с декриминализацией статьи о побоях в семье. До этого столичный омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что после принятия закона о декриминализации побоев резко увеличилось количество обращений жителей Москвы по проблемам семейного насилия.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. По новому закону за побои, нанесенные члену семьи впервые, грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Уголовная ответственность наступает при повторном случае побоев.