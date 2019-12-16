У многодетной семьи в Ленобласти нашли склад оружия и окровавленные матрасы

В Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживает многодетная семья, обнаружен склад оружия, сообщают СМИ. Утверждается, что мужчина женат на двоюродной сестре и подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Источник «Интерфакса» сообщил, что обнаружен «целый арсенал».

Портал «47 новостей Ленинградской области» сообщает, что в доме проживают муж с женой и восемь детей. Как сообщает 47news, «поступила первоначальная информация о том, что 46-летний отец не первый год, примерно с пяти лет ребенка, подвергает сексуальному насилию одну из дочерей».

В трехэтажном доме полиция увидела, что стены увешаны иконами, есть «площадка для боевой подготовки – шведские стенки на стене и на потолке, а с них свисают веревки-лианы», а также «место, похожее на тир». Дети не ходят в школу, «условия спартанские, дом не ухожен».

При этом «мать детей приходится мужу двоюродной сестрой».

Мужчина «отказался разговаривать с силовиками, сообщив, что он полковник ГРУ».

«Звезда» со ссылкой на СМИ пишет, что в доме нашли оружие, бронежилеты, гранаты и множество боеприпасов, окровавленные матрасы, а на участке – большой деревянный крест, под которым виднеется яма.

В обыске участвовали сотрудники ОМОН, МЧС, Центра «Э» и местной полиции.