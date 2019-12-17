CК опубликовал видео из дома в деревне Химози

Следственный комитет опубликовал видео с огнестрельным оружием и боеприпасами, изъятыми в захламленном доме многодетной семьи в деревне Химози Ленинградской области.

На видео на официальном YouTube-канале СК России, видна захламленная обстановка на кухне и в комнатах трехэтажного кирпичного дома, двухъярусные кровати завалены одеждой, а в одном из помещений установлена самодельная боксерская груша. В доме находилось множество автоматов и пистолетов, а также боеприпасов к ним. Так, не менее четырех автоматов стояли между двумя деревянными стенками, на которых видны крепления для поперечных полок.

Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия. Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу.

Также следователи «подробно допросили» подозреваемого по обстоятельствам дела. С участием педагога-психолога допрошена пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи. По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении 46-летнего подозреваемого мужчины меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщается на сайте Следственного комитета.

В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживает семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия. Также в подвале особняка оперативники нашли тир, спортзал и окровавленные матрасы, а во дворе дома стоит деревянный крест.

Также сообщалось, что глава семейства Андрей Бовт женат на двоюродной сестре и на протяжении семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье.