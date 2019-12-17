Соседи рассказали о семье из Химози, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой в понедельник было обнаружено большое количество огнестрельного оружия.

Трехэтажный дом Бовта окружает высокий забор, с улицы видны только чердак и край верхних окон, а потому посторонним было невозможно понять, что происходило внутри. Кроме того, улица тупиковая, дальше идет стройка, так что прохожие появляются тут не часто, сообщает Первый канал.

По словам соседки Натальи Пальцевой, которая лично знакома с некоторыми членами многодетной семьи, они поселились в доме несколько лет назад. Старший сын семейства часто помогает ей по хозяйству, копал огород и красил дом.

«Очень порядочная семья», – охарактеризовала пенсионерка соседей.

По словам Пальцевой, она сама в соседском доме не была, зато дети бывали у нее часто. По их рассказам она заключила, что они рисуют, вяжут и шьют все сами, а учатся в Петербурге, а не в Ленобласти. Пальцева также рассказала, что семья каждое воскресенье ходила в Покровскую церковь.

На вопрос, почему во дворе дома многодетной семьи стоит крест, пенсионерка сказала: «Это улица Ополченцев, здесь во время войны были немцы, в 48 доме была немецкая столовая, вся земля полита кровью. В память об этих страшных событиях и был поставлен этот крест».

Другой местный житель рассказал Piter.TV, что он лично не знает эту семью, но от соседей слышал, что в этом доме происходили странные вещи. «Бабульки говорили, что там сатанисты живут», – рассказал молодой человек.

Еще один из жителей деревни рассказал «Пятому каналу», что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались. «Был мальчик... Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца», – заявил молодой человек.

По словам собеседника телеканала, однажды неизвестный мужчина обстрелял двух девочек, подошедших близко к дому этой семьи, из ружья, заряженного солью. Он предположил, что это мог быть хозяин дома.

Другая местная жительница в беседе с телеканалом «360» назвала членов многодетной семьи сектантами.

По сообщению портала 47news, обстановка в доме спартанская. В комнатах много икон. Часть дома отведена под спортзал: шведские стенки на потолке и стенах и свисающие с них веревки-лианы. Подобные конструкции используются, по сообщению СМИ, для подготовки спецназа.

Также в Сети появилась информация о личности владельца коттеджа. Это 46-летний Андрей Бовт. Он родился в Ленинграде и раньше носил другую фамилию, но в 1997 году сменил ее. мужчина был главой и учредителем АОЗТ «Андрей Первозванный». Ныне ликвидированная компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге еще в 1994 году. Она производила шкатулки, деревянные статуэтки, мозаику, футляры для ножей и ювелирных украшений. Позднее мужчина работал директором фирмы «Азъ и Веди». Как сообщил портал 47news, прописан он в Санкт-Петербурге. По документам, с ним проживает 75-летний отец и 76-летняя мать.

Ранее СМИ сообщили, что в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживает семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия. Также подвале особняка оперативники нашли тир, спортзал и окровавленные матрасы, а во дворе дома стоит деревянный крест. Также сообщалось, что глава семейства Андрей Бовт женат на двоюродной сестре и на протяжении семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Детей из дома эвакуировали, их отца задержали. Сейчас мужчина находится в следственном отделе СК по Гатчинскому району Ленобласти.