Эксперты объяснили появление разоблачений о громких преступлениях в Белоруссии политическим фактором

В преддверии важных политических событий часто появляются бывшие силовики, которые выступают со скандальными разблачениями. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя высказывания бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаварского, назвавшего себя убийцей оппонентов Александра Лукашенко.

«Ничего нового тут не произошло. С похожими заявлениями ранее выступал экс-начальник СИЗО №1 Минска Олег Алкаев, и полковник Владимир Бородач. Как правило, такие заявления не находят своего развития. Все скандальные признания до сих пор ни к каким результатам не привели. Потому здесь есть скорее политическая подоплека, а не уголовная», – считает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

«Почему это было сделано сейчас? Во-первых, у нас приближается президентская кампания. Очевидно, что оппозиционные силы к ней готовятся. Сейчас они тренируются выходить на улицы, а в качестве повода для митингов используют подписание дорожных карт по вопросам интеграции России и Белоруссии. В ближайшее время ожидается новая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот в чем подвох», – пояснил собеседник.

По его словам, подобные «разоблачения» публикуются для оказания психологического нажима на белорусское руководство, «чтобы оно начало нервничать, опасаясь действий со стороны радикальной оппозиции».

«Также нужно учитывать источник этого вброса. Deutsche Welle – известная медийная структура, чья редакционная политика всегда была антироссийской и всегда была нацелена на поддержку оппозиции. Не удивительно, что она решила оказать информационно-психологическое давление накануне подписания важных соглашений с Россией и в канун президентской кампании», – полагает Дзермант.

«Но не думаю, что она добьется своих целей. Во-первых, такое происходит не впервые. Во-вторых, люди во власти к этому подготовлены. К тому же здесь прослеживается попытка испортить отношения Минска и Берлина, которые в последнее время улучшились. Допускаю, что какие-то силы внутри Германии, назовем их евроатлантическими, в этом также заинтересованы», – заключил Дзермант.

Схожего мнения придерживается и председатель Республиканской коллегии адвокатов Белоруссии Виктор Чайчиц. По его словам, к подобным выступлениям Deutsche Welle стоит относиться очень скептически. «Такие утверждения, как минимум, должны быть предметом очень серьезного исследования и проверки правоохранительных органов», – сказал Чайчиц газете ВЗГЛЯД.

«Не верьте вы этим пустым заявлениям. Они требуют проверки. Где бы то ни было – в Германии, России, Беларуси – везде надо проверять то, что говорит человек. Потому что такого могут наговорить, что завтра найдется человек, который еще с Лениным бревно нес. Не поддавайтесь на эти уловки», – резюмировал Чайчиц.

Напомним, в понедельник «Немецкая волна» (Deutsche Welle) опубликовала рассказ человека, которого представила как белоруса Юрия Гаравского. Собеседник утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа – специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Белоруссии. По версии Гаравского, 20 лет назад он участвовал в похищениях и ликвидациях противников президента Александра Лукашенко. Если верить словам собеседника, вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

По данным DW, Гаравский сбежал на Запад и сейчас власти Германии рассматривают его просьбу об убежище.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД