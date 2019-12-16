Агрессивного пассажира летевшего в Новосибирск самолета привязали к креслу

Экипаж самолета, направлявшегося из Минеральных Вод в Новосибирск, привязал дебошира к креслу во время полета; после приземления нарушителя задержали сотрудники транспортной полиции Новосибирска, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, прибывающего из Минеральных Вод, требуется помощь сотрудников полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров», – пояснила Волк, передают РИА «Новости».

Полиция нашла привязанного к креслу пьяного пассажира, который бил ногами в стену салона. Он материл бортпроводников и остальных пассажиров, вел себя агрессивно. Отмечается, что мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, поэтому экипаж вынужден был ограничить его перемещение.

Подозреваемого привезли в дежурную часть, где он продолжил вести себя агрессивно и оскорблять нецензурной бранью полицейских. В отношении него возбудили уголовное дело, материалы направят в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

В октябре двух пассажиров рейса Новосибирск – Пхукет не пустили в самолет из-за неадекватного поведения, они использовали нецензурную лексику, пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами.