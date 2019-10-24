Дебоширов сняли с рейса Новосибирск – Пхукет перед взлетом

Двух пассажиров рейса Новосибирск – Пхукет не пустили в самолет из-за неадекватного поведения.

«Двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что авиадебоширы при задержании не подчинялись требованиям сотрудников полиции, также они отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

«В отношении задержанных жителей города Омска составлены протоколы об административном правонарушении. <...> В настоящее время материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения», – уточнили в МВД.

Ранее пассажир рейса Ростов-на-Дону – Владикавказ, ударил бортпроводницу, которая попросила его не курить на борту.

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