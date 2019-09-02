Пассажир рейса во Владикавказ ударил стюардессу

Пассажир самолета авиакомпании «Азимут», совершавшего рейс Ростов-на-Дону – Владикавказ, ударил бортпроводницу, которая попросила его не курить на борту.

Мужчина пронес на борт электронную сигарету и пытался закурить, находясь в салоне воздушного судна. Стюардесса сделала пассажиру замечание, на что тот отреагировал агрессивно и начал оскорблять женщину, а затем ударил по щеке, сообщает «Рен ТВ».

Бортпроводница попросила привлечь авиадебошира к ответственности. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее полицейские задержали дебошира-эксгибициониста на борту рейса Симферополь-Санкт-Петербург.