На рейсе Симферополь – Петербург задержали эксгибициониста

Полицейские проводят проверку по авиадебоширу на рейсе Симферополь – Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Сообщение о дебошире поступило в дежурную часть линейного отдела МВД в «Пулково», в нем утверждалось, что пассажир на борту демонстрирует свои гениталии, передает РИА «Новости».

«По прибытии самолета в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково»... Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту совершения развратных действий пассажиром», – отметило ведомство.

Телеграм-канал 112 уточняет, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Россия». По этим данным, нарушителем является 22-летний молодой человек, его допросили и уже отпустили.

В мае самолет, направлявшийся из Москвы в Симферополь, вернули в аэропорт Домодедово из-за авиадебошира, который позже скончался в машине врачей.