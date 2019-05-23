Авиадебошир умер в Домодедово после драки на борту самолета

Самолет, направлявшийся из Москвы в Симферополь, вернули в аэропорт Домодедово из-за неадекватного поведения пассажира, который позже скончался в машине врачей.

«Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва – Симферополь, вернулся в аэропорт Домодедово. Причиной послужило неадекватное поведение одного из пассажиров. После приземления на борт прибыли полицейские и задержали правонарушителя. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Источник также рассказал, что правонарушитель был передан бригаде врачей. «В автомобиле медицинской службы он умер. Причина смерти устанавливается», – добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командир самолет авиакомпании Red Wings на 20-й минуте полета принял решение вернуться в аэропорт.

«На борту самолета Red Wings был дебошир, который создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров», – объяснили ситуацию в авиакомпании, уточнив, что самолет с остальными пассажирами вылетел в Симферополь позже.

По данным telegram-канала Mash, пассажир начал кидать вещи по салону и обвинял пилотов, в том, что они уснули в кабине, чем вызвал панику среди пассажиров. После чего на борту завязалась драка и авиадебоширу проломили голову, в итоге его удалось связать ремнями.

Ранее сообщалось, что на рейсе Санкт-Петербург – Махачкала умер пассажир, страдавший от серьезного заболевания.