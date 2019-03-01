На рейсе авиакомпании «Победа» умер пассажир

Во время рейса Санкт-Петербург – Махачкала пассажир авиакомпании «Победа» скончался прямо в самолете.

Согласно предварительным данным, пассажир страдал от серьезного заболевания, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Победы».

«Вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург – Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением», – сообщили в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следовавшем из Петербурга в Махачкалу самолете скончалась женщина.

Напомним, в конце прошлого года на борту самолета авиакомпании Utair во время рейса Москва – Душанбе умер ребенок. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в Оренбурге, где до выяснения обстоятельств остался дядя погибшего с телом мальчика.