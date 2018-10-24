Ребенок умер в самолете компании Utair

Четырехлетний мальчик умер на борту самолета авиакомпании Utair, совершавшего перелет из Москвы в Душанбе, заявил представитель авиакомпании Хусейн Усмонов.

«Рейс вылетел из аэропорта Внуково в 22.00 местного времени 23 октября, по расписанию. Уже в воздухе мальчику, которого сопровождал дядя, стало плохо, и спасти его не удалось», – констатировал Усмонов, передает РИА «Новости».

Командир экипажа совершил экстренную посадку в Оренбурге, пояснил представитель Utair.

«Дядя погибшего и тело мальчика находятся в Оренбурге до выяснения причин инцидента. Остальные пассажиры рейса прибыли в среду в душанбинский аэропорт в 08.00 местного времени», – сказал Усмонов.

В феврале 2018 года пожилой американец скончался на борту аэробуса, не дождавшись посадки в Москве.