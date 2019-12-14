Новейшую управляемую авиационную ракету «Монолит» подготовили к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм, разрабатываемая концерном «Техмаш» (входит в Ростех) на замену неуправляемой авиационной ракете (НАР) С-13, готова к проведению государственных испытаний, сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

Лепин сообщил, что «работа ведется», однако «детализировать пока рано», так как «это закрытый проект», передает ТАСС.

«Скажу, что мы готовы перейти на этап государственных испытаний», – добавил он.

«Монолит» – это новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета в калибре 122 мм. Является продолжением работ по ракете «Бронебойщик» (согласно данным открытых источников, этот боеприпас должен сменить ракету С-8 калибра 80 мм).

Носителями новой ракеты станут все самолеты и вертолеты, которые могут применять неуправляемую ракету С-13.

Напомним, о создании в России новой авиационной ракеты «Монолит» стало известно в мае. Сообщалось, что опытный образец может быть создан в 2021-2022 годах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД