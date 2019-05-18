В России создают новую ракету «Монолит»

Опытный образец новой российской авиационной ракеты «Монолит» может быть создан в 2021-2022 годах, заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

«Полностью раскрывать информацию по ракете «Монолит» не будем. Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», – отметил Кочкин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «Монолит» разрабатывают за счет собственных средств. В «Техмаше» исходят из того, что государственные испытания начнутся с уже имеющимся контрактом, поскольку для их проведения нужна авиационная техника, которой нет в распоряжении концерна, пояснил Кочкин.

«Мы ориентируемся сегодня на 2,5 – 3 года от мысли до опытного образца, а сколько продлятся госиспытания – зависит не от нас. Думаю, что опытный образец будет в конце 2021 – начале 2022 года», – отметил он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД