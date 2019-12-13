Экс-паралимпийка вышла из комиссии ВАДА из-за протеста против решения по России

Бронзовый призер Паралимпиады-2008 Вики Аггар вышла из комиссии спортсменов ВАДА в знак протеста против слишком мягкого, по ее мнению, решения ВАДА по России – она боролась за полное отстранение России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Британская экс-паралимпийка заявила, что не может быть частью организации, которая «ставит политику выше принципов». Ее слова опубликовал в Twitter журналист британской медиакомпании Би-би-си Дэн Роан.

На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



Аггар заявила, что уже сомневается в существовании ВАДА как спортивной организации – там, на ее взгляд, слишком много «политических игр, конфликтов и личных интересов», которые привели ко множеству плохих решений и нарушенных обещаний.

В заявлении спортсменки отмечается, что ВАДА отказалась опубликовать на своем сайте обращение собственной комиссии спортсменов об ужесточении санкций против российских атлетов.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент России Владимир Путин заявил, что это решение противоречит Олимпийской хартии. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал обжаловать данный шаг ВАДА.

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