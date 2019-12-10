Путин заявил о праве России подать в суд на ВАДА

Решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Он отметил факт, который «лежит на поверхности» – «нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету». В таком случае, заявил президент, сборная России «должна выступать под национальным флагом», ведь «такова олимпийская хартия».

Путин подчеркнул, что «в данной части решение ВАДА противоречит олимпийской хартии», поэтому у России есть «все основания подать в суд», передает РИА «Новости».