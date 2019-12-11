Котюков выступил за сотрудничество школ и научно-образовательных центров

Опыт работы первых научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в 2019 году по нацпроекту «Наука», показал, что в их работу нужно включать школы, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на выставке «Вузпромэкспо-2019».

«Нам еще нужно многое сделать, чтобы кооперация университетов, научных центров, индустриальных компаний вышла на принципиально новый уровень. Если говорить об образовательной составляющей, то опыт первых пяти НОЦ дает нам основания полагать, что в этот контур нужно включать и среднее образование, общее образование, чтобы мы могли обсуждать единые принципы, которые, с одной стороны, систему образования связывают, а с другой стороны, уже на самых ранних этапах обучения закладывают профессиональную ориентацию», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в первый год выполнения нацпроектов ведомство отобрало организации по развитию международных научных центров по математике и геномным исследованиям. Сформирована система управления и программ развития установок класса «мегасайенс» в области ядерной физики. На завершающем этапе, как отметил Котюков, находится проектирование нового российского научно-исследовательского судна, что «не делалось четыре десятка лет».

«Нам удалось запустить вместе с научными фондами грантовые программы поддержки молодежных перспективных исследовательских проектов. Нам удалось вместе с ведущими научными организациями приступить к обновлению приборной базы институтов и уже в этом году обеспечить создание 280 новых научных молодежных лабораторий. Это только первые шаги [в выполнении нацпроектов] и далеко не весь список», - заключил министр.

«Вузпромэкспо» – это ежегодная выставка результатов реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатор выставки - Министерство науки и высшего образования.