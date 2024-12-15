IFJ предложила Союзу журналистов России восстановить отношения

Международная федерация журналистов предложила СЖР обсудить восстановление отношений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв сообщил, что Международная федерация журналистов (IFJ) обратилась с предложением восстановить отношения, пишет РИА «Новости». Соловьев отметил, что IFJ намерена обсудить возможность восстановления связей с СЖР и пригласила организацию на конгресс в Париже в 2026 году. Он подчеркнул, что «ситуация меняется», и выразил готовность к диалогу.

Также Соловьев отметил, что, по его мнению, в IFJ осознают необходимость изменить подход к СЖР и «отыгрывать назад все сказанные слова».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. США вернулись к практике использования журналистов-шпионов в России,. Арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича поставил под удар всех журналистов-шпионов США.