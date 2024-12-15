Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.0 комментариев
IFJ предложила Союзу журналистов России восстановить отношения
Международная федерация журналистов предложила СЖР обсудить восстановление отношений
Международная федерация журналистов обратилась к Союзу журналистов России с предложением восстановить замороженные ранее отношения, что стало известно в ходе встречи в Москве.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв сообщил, что Международная федерация журналистов (IFJ) обратилась с предложением восстановить отношения, пишет РИА «Новости». Соловьев отметил, что IFJ намерена обсудить возможность восстановления связей с СЖР и пригласила организацию на конгресс в Париже в 2026 году. Он подчеркнул, что «ситуация меняется», и выразил готовность к диалогу.
Также Соловьев отметил, что, по его мнению, в IFJ осознают необходимость изменить подход к СЖР и «отыгрывать назад все сказанные слова».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. США вернулись к практике использования журналистов-шпионов в России,. Арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича поставил под удар всех журналистов-шпионов США.