США вернулись к использованию журналистов-шпионов в России

Текст: Дарья Волкова,

Рафаэль Фахрутдинов

В России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Речь идет о сотруднике газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эване Гершковиче, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах? В четверг Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ), 31-летнего гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Незадолго до начала слушания суд эвакуировали из-за угрозы минирования. О задержании Гершковича, который живет в России около шести лет, стало известно ранее в четверг. WSJ уже выразила беспокойство по поводу судьбы своего сотрудника. Издание считает обвинения необоснованными и призывает к освобождению журналиста. Гершкович ранее работал в Agence France-Presse и The New York Times. Он освещал события в России, на Украине и в других постсоветских странах. Его последняя статья в WSJ посвящена влиянию западных санкций на российскую экономику. По данным российских спецслужб, Гершкович собирал секретную информацию об одном из предприятий российского ВПК по заданию США. Мужчину задержали при попытке получения сведений, являющихся гостайной. Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» и пиарщика Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства журналистки Дарьи Дугиной. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: то, чем занимался Гершкович, не имеет отношения к журналистике. «К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – отметила Захарова. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, остальные сотрудники московского бюро Wall Street Journal продолжат работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает преждевременным ставить вопрос о возможности обмена Гершковича. «Обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, которые уже отбывали наказание», – пояснил Рябков. На эту тему В целом Россия и США неоднократно обменивали своих граждан. В декабре прошлого года из американской тюрьмы вернулся в Россию Виктор Бут, отсидевший 14 лет по обвинению в торговле оружием. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. По словам экспертов, для совершения обмена Гершкович прежде должен быть осужден. «Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Сенатор отметил, что у иностранных журналистов нет дипломатического иммунитета, поэтому «Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях». По словам политика, в годы холодной войны западные шпионы часто пользовались журналистским прикрытием, но затем эта практика сошла на нет – «с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств». Примечательно, что Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным по подозрению в шпионаже. Тогда по аналогичному обвинению был арестован сотрудник журнала U.S. News & World Report Николас Данилофф. Американцы его освободили стараниями администрации президента Рональда Рейгана. «Таким образом США снова превратили журналистику в шпионскую профессию, – подчеркнул парламентарий. – Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова» и «свободе журналистской деятельности». Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов» «Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершковичу. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавляет зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. О том, что у России и США есть отработанный механизм обмена, напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Именно благодаря этому на родину вернулся не только Виктор Бут, но и летчик Константин Ярошенко, который был незаконно обвинен в США в подготовке к контрабанде наркотиков и пробыл 12 лет за решеткой. «Этот механизм работал независимо от других обстоятельств. Дело Гершковича будет показателем работы этого механизма. Если обе стороны придут к решению по обмену – значит, контакты между Москвой и Вашингтоном на среднем уровне сохраняются. И это хорошо для обеих сторон и вообще для всей мировой ситуации с безопасностью», – заметил собеседник. По его мнению, если Белый дом откажется от обмена – это будет означать «окончательную деградацию двусторонних отношений». «Согласие или несогласие США на обмен будет зависеть от международной ситуации, от позиции республиканцев и демократов в Вашингтоне и от личности, на которую будет предложен обмен», – пояснил аналитик. «Каждый обмен – это всегда политическое решение. Например, Республиканская партия и правые в целом в США ратовали за освобождение осужденного в России по обвинению в шпионаже морпеха Пола Уилана. Но верх взяли Демократическая партия и левые, «топившие» за баскетболистку Грайнер – афроамериканскую лесбиянку, покуривающую гашиш. То бишь они поддерживали своего идеального сторонника», – напомнил Дробницкий.