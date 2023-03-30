США вернулись к использованию журналистов-шпионов в России

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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру Sergei Chuzavkov/Global Look Press
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?  Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом «в ближайшее время» Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...

Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
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Зеленский проговорился насчет Артемовска

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Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США вернулись к использованию журналистов-шпионов в России

    В России впервые за 37 лет пойман американский журналист-шпион
    ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича с поличным
    		  
    30 марта 2023, 18:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Речь идет о сотруднике газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эване Гершковиче, которого задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах?

    В четверг Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ), 31-летнего гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Незадолго до начала слушания суд эвакуировали из-за угрозы минирования.

    О задержании Гершковича, который живет в России около шести лет, стало известно ранее в четверг. WSJ уже выразила беспокойство по поводу судьбы своего сотрудника. Издание считает обвинения необоснованными и призывает к освобождению журналиста. Гершкович ранее работал в Agence France-Presse и The New York Times. Он освещал события в России, на Украине и в других постсоветских странах. Его последняя статья в WSJ посвящена влиянию западных санкций на российскую экономику.

    По данным российских спецслужб, Гершкович собирал секретную информацию об одном из предприятий российского ВПК по заданию США. Мужчину задержали при попытке получения сведений, являющихся гостайной.

    Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» и пиарщика Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства журналистки Дарьи Дугиной.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: то, чем занимался Гершкович, не имеет отношения к журналистике. «К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – отметила Захарова.

    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, остальные сотрудники московского бюро Wall Street Journal продолжат работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.

    При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает преждевременным ставить вопрос о возможности обмена Гершковича. «Обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, которые уже отбывали наказание», – пояснил Рябков.

    В целом Россия и США неоднократно обменивали своих граждан. В декабре прошлого года из американской тюрьмы вернулся в Россию Виктор Бут, отсидевший 14 лет по обвинению в торговле оружием. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

    По словам экспертов, для совершения обмена Гершкович прежде должен быть осужден. «Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор отметил, что у иностранных журналистов нет дипломатического иммунитета, поэтому «Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях». По словам политика,

    в годы холодной войны западные шпионы часто пользовались журналистским прикрытием, но затем эта практика сошла на нет – «с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств».

    Примечательно, что Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным по подозрению в шпионаже. Тогда по аналогичному обвинению был арестован сотрудник журнала U.S. News & World Report Николас Данилофф. Американцы его освободили стараниями администрации президента Рональда Рейгана.

    «Таким образом США снова превратили журналистику в шпионскую профессию, – подчеркнул парламентарий. – Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова» и «свободе журналистской деятельности». Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов»

    «Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершковичу. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавляет зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

    О том, что у России и США есть отработанный механизм обмена, напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Именно благодаря этому на родину вернулся не только Виктор Бут, но и летчик Константин Ярошенко, который был незаконно обвинен в США в подготовке к контрабанде наркотиков и пробыл 12 лет за решеткой.

    «Этот механизм работал независимо от других обстоятельств. Дело Гершковича будет показателем работы этого механизма.

    Если обе стороны придут к решению по обмену – значит, контакты между Москвой и Вашингтоном на среднем уровне сохраняются. И это хорошо для обеих сторон и вообще для всей мировой ситуации с безопасностью», – заметил собеседник.

    По его мнению, если Белый дом откажется от обмена – это будет означать «окончательную деградацию двусторонних отношений». «Согласие или несогласие США на обмен будет зависеть от международной ситуации, от позиции республиканцев и демократов в Вашингтоне и от личности, на которую будет предложен обмен», – пояснил аналитик.

    «Каждый обмен – это всегда политическое решение. Например, Республиканская партия и правые в целом в США ратовали за освобождение осужденного в России по обвинению в шпионаже морпеха Пола Уилана. Но верх взяли Демократическая партия и левые, «топившие» за баскетболистку Грайнер – афроамериканскую лесбиянку, покуривающую гашиш. То бишь они поддерживали своего идеального сторонника», – напомнил Дробницкий.

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