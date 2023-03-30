Сенатор Джабаров: США превратили журналистику в шпионскую профессию

В Совфеде указали на дефицит квалифицированных шпионов в США

Журналисту WSJ Эвану Гершковичу грозит до 20 лет заключения, у него нет иммунитета. Более того, ситуация вокруг Гершковича показывает цинизм США в отношении понятия «свобода слова», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала за шпионаж американского журналиста.

«Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«У журналистов, в отличие от дипломатов, нет иммунитета, их не депортируют. Поэтому Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях. Ему грозит до 20 лет заключения», – напомнил сенатор.

«До конца 70-х годов западные разведчики очень часто пользовались журналистским прикрытием. Затем эта практика сошла на нет – с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств. А США снова превратили журналистику в шпионскую профессию», – подчеркнул парламентарий.

«Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова», «свободе журналистской деятельности» и так далее. Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов?», – риторически добавил собеседник.

«Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершкович. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Ранее стало известно, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге. Корреспонденту московского бюро WSJ вменяется шпионаж в интересах правительства США. Издание выразило беспокойство по поводу судьбы журналиста.

По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну. Он делал это по заданию США. Американца задержали при попытке получения секретных сведений. Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).

Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства Дарьи Дугиной.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – пишет она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании корреспондента Гершковича, заявил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным. Он добавил, что сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут продолжать работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.

Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».

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