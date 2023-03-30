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Сенатор Джабаров: США превратили журналистику в шпионскую профессию
В Совфеде указали на дефицит квалифицированных шпионов в США
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Журналисту WSJ Эвану Гершковичу грозит до 20 лет заключения, у него нет иммунитета. Более того, ситуация вокруг Гершковича показывает цинизм США в отношении понятия «свобода слова», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала за шпионаж американского журналиста.
«Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«У журналистов, в отличие от дипломатов, нет иммунитета, их не депортируют. Поэтому Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях. Ему грозит до 20 лет заключения», – напомнил сенатор.
«До конца 70-х годов западные разведчики очень часто пользовались журналистским прикрытием. Затем эта практика сошла на нет – с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств. А США снова превратили журналистику в шпионскую профессию», – подчеркнул парламентарий.
«Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова», «свободе журналистской деятельности» и так далее. Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов?», – риторически добавил собеседник.
«Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершкович. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Ранее стало известно, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге. Корреспонденту московского бюро WSJ вменяется шпионаж в интересах правительства США. Издание выразило беспокойство по поводу судьбы журналиста.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну. Он делал это по заданию США. Американца задержали при попытке получения секретных сведений. Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства Дарьи Дугиной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – пишет она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании корреспондента Гершковича, заявил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным. Он добавил, что сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут продолжать работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
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Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
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Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.
Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.
«Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.
Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.
«Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.
Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.
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Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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Украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС
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Украина пытается создать механизм рассылки повесток военнообязанным через СМС и мессенджеры, заявил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский.
Комитет изучает совершенствование законов, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли системно и «менее конфликтно» вручать повестки, заявил Вениславский по украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
В уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры в телефоне, это можно применять и в отношении военнообязанных, сказал депутат.
Инициатива предлагает приравнять СМС к бумажной повестке, это позволит снять «бюрократические процедуры». Технические средства подтверждения получателем сообщения имеются, и база телефонов военнообязанных сформирована почти полностью.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
The Paper: Британия поставит Киеву боеприпасы с ураном, чтобы не опозориться с танками
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Британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны, сообщает китайская газета The Paper.
По мнению автора статьи, танки Challenger 2 не предназначены для использования снарядов из обычных материалов, из-за чего Британия, чтобы «не опозориться» и сделать свою технику полезной Киеву, готова отдать вместе с танками снаряды с обедненным ураном, передает ФАН.
Однако, как отмечает издание, эти снаряды были выпущены еще в 1990-х годах, срок их годности мог закончиться – на поле боя эти снаряды могут не сработать.
Кроме того, автор добавил, что, скорее всего, одной из главных целей Британии является вред территориям, которые теперь принадлежат России. «Так как обедненный уран отравляет землю, воду и воздух, делая все вокруг непригодным для жизни и вызывая онкологические болезни, то Британия рассчитывает на такой же эффект в новых российских регионах», – подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
ПЦУ назначила своего «наместника» Киево-Печерской лавры
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Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назначила собственного «наместника» Киево-Печерской лавры, сообщил Авраамий (Лотыш), назначенный «наместником» лавры, «настоятелем» которой считает себя глава ПЦУ Епифаний.
На YouTube-канале ПЦУ Авраамий сообщил, что Епифаний в ответ на прошение Авраамия утвердил его «среди братии лавры в составе Православной церкви Украины» и возложил обязанности наместника лавры, сообщает ТАСС.
Архимандрит Авраамий (Лотыш) ранее был монахом Киево-Печерской лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Священникам предписали покинуть Киево-Печерскую лавру до полуночи.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине
Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.
В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».
В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.
Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.
Большая часть помощи Вашингтона Украине остается в США
Конгрессмен Маккол: Киев напрямую получает 20% всего объема помощи США
Украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов, заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.
Он пояснил, что эта часть идет в Киев в виде прямой бюджетной поддержки», передает РИА «Новости».
Маккол уточнил, что из общего объема помощи Вашингтона доля в размере 60% расходуется на «американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов».
Напомним, в феврале в Конгрессе заявили, что Пентагону, Госдепу и Агентству США по международному развитию необходимо предоставить документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.
Пушилин отметил «четкое продвижение» российских войск на Марьинском направлении
Пушилин указал на «абсолютно четкое продвижение» Вооруженных сил России на Марьинском направлении
На Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы, но тем не менее – это движение вперед, это освобождение Марьинки», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он также указал, что на Угледарском направлении идут позиционные бои, вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаковать, но российские войска успешно отражают их. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций». На Артемовском направлении бои идут как в городе, так и в его окрестностях, сказал Пушилин.
Напомним, Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои, противник «упирается и перебрасывает резервы».
В Киеве предупредили об опасной ситуации вокруг УПЦ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Киев об опасной ситуации касательно УПЦ
Решения киевского режима, в частности администрации Владимира Зеленского, исключить каноническую Украинскую православную церковь и выгнать монахов из Киево-Печерской лавры приведут к печальным последствиям, заявил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, такая опасная ситуация внутри страны приведет к нехорошим последствиям, киевский режим не знает понятия «Варфоломеевская ночь», передает RT.
Соскин назвал представителей киевской власти болванами, которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война».
Напомним, ПЦУ назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении, который заявил, что в «печальной ситуации» виновата сама УПЦ.