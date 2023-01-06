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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...

Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...

Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

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    Отношения России и США переходят в новую стадию

    Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю
    		   6 января 2023, 20:10
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться?

    В новогодние праздники все обычно настроены на оптимистичный лад – новогодние праздники, отпуска и все подобное располагают. Не исключено, что у некоторых россиян появился даже какой-то оптимизм по поводу российско-американских отношений. Да, мы находимся в состоянии «войны на периферии» на бывших и пока еще нынешних территориях Украины, однако в конце года между Москвой и Вашингтоном вроде бы как произошли определенные сдвиги.

    Глава СВР Сергей Нарышкин проводил переговоры с американцами в Стамбуле. Не исключено, что между представителями России и США в течение года были и еще переговоры – в других городах и с другими участниками, о которых широко публике не было известно.

    Кроме того, состоялся долгожданный обмен заключенными. Американскую баскетболистку Бритни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута – того самого Бута, которого США называли чуть ли не крупнейшим торговцем оружием в мире и 14 лет отказывались отпускать. Не исключено, что в ближайшие недели состоится новый обмен – Россия выдаст США американского шпиона Пола Уилана и получит от Вашингтона одного из российских граждан, сидящих в американской или в немецкой тюрьме.

    Наконец, все это происходит на фоне здравых заявлений из Вашингтона о том, что Америке не нужно столкновение с Россией на Украине. Что США не готовы из-за хотелок киевских властей начинать Третью Мировую войну.

    Однако на самом деле позитива в российско-американских отношениях мало. Да, стороны поддерживают какие-то минимальные контакты. Да, решают гуманитарные вопросы и не стремятся бросаться в пучину прямого военного столкновения. Однако до урегулирования двусторонних противоречий – то есть, собственно, до решения конфликта – еще далеко. К этому решению даже не приступали.

    Пустите нас

    Так, по мнению Москвы, единственным возможным дипломатическим решением (то есть единственно возможным, при котором не возникнет рисков ядерной войны) будет компромисс на основе того списка гарантий безопасности, который Владимир Путин предоставил Соединённым Штатам год назад. Списка, который США тогда отказались даже конструктивно обсуждать.

    «Вашингтон отверг российские предложения по гарантиям безопасности потому, что они предполагали совершенно иную философию международного порядка в Европе. Философию, в соответствии с которой Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке определять параметры европейской безопасности. В соответствии с которой российские озабоченности в области безопасности и интересы должны учитываться и приниматься в расчет и уважаться. В рамках которой Соединенные Штаты не могут делать все, что они хотят – бесконечно расширять НАТО, втягивать в свою орбиту постсоветское пространство.

    Фактически Россия попыталась изменить те правила, которые явочным порядком сложились после окончания холодной войны, когда европейская система безопасности основывалась на расширенном НАТО и американском доминировании», - поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Но, объективности ради, была ли эта задача выполнима на момент начала 2022 года? Уверенности в этом нет.

    Да, с рациональной точки зрения предложения Москвы были разумны и в чем-то даже выгодны Западу. Россия всегда выступала как конструктивный игрок, заинтересованный в превращении Европы в пространство безопасности и сотрудничества. Кремль не претендовал на контроль над Варшавой или даже Вильнюсом – было очевидно, что в рамках новой системы безопасности ни одна из стран НАТО (чьи элиты и население давным-давно интегрированы в коллективный Запад) не окажется под российским влиянием.

    В то же время, активное участие России в европейской системе коллективной безопасности серьезно усилило бы позиции США и коллективного Запада в противостоянии Ирану, Турции и Китаю. В обмен Москва всего-то и просила, что оставить постсоветское пространство как ее сферу ответственности, а также отказаться от антироссийской политики НАТО.

    России тут не место

    Однако США отказались – и не потому, что пожалели отдать Москве постсоветское пространство. Главным приоритетом США была не система коллективной безопасности, и даже не противостояние глобальному югу. Альфой и омегой внешней политики Вашингтона является сохранение единоличного контроля над ресурсами европейского пространства, которые Америка использует для своих собственных нужд.

    Сейчас оспорить господство американских управленцев некому. Все центры силы в ЕС либо подавлены и лишены суверенитета (Германия, Франция), либо работают в тесной связке с США в роли Табаки (Великобритания, отчасти Польша). Кроме того, страны ЕС цементировались раздуванием образа Москвы как угрозы всей Европе. Поэтому обнуление этой угрозы было невыгодно – как и вхождение Москвы в европейскую систему безопасности. Россия же слишком большая и слишком суверенная для того, чтобы играть роль младшего партнера США в Европе. А значит,тона своим суверенным поведением в рамках западной системы будет возбуждать в умах европейцев вопросы из серии «а что, так тоже можно?».

    Не исключено, что в Москве все это понимали – и рассматривали предложенные американцам гарантии безопасности как последний шанс договориться перед тем, как идти на крайние меры. И когда Россия на эти крайние меры пошла, то американцы заколебались.

    «Штаты полагали, что Украина должна потереть быстрое военное поражение, поэтому были готовы пойти на определенные компромиссы, которые и были предварительно достигнуты в Стамбуле. Речь шла о провозглашении Украиной нейтрального статуса, отказе от вступления в НАТО, но при сохранении в ней прозападой ориентации, - говорит Дмитрий Суслов. – Однако к концу марта, когда Россия была вынуждена вывести войска из Киевской области, позиция Вашингтона изменилась. Соединенные Штаты посчитали, что можно использовать конфликт для максимального ослабления России и нанесения ей стратегического поражения».

    Более того, все последующие события еще больше убедили их в правоте курса на отказ от принятия российских условий – ведь при условии продолжения войны СВО, по сути, усиливала американский контроль над Европой. Подкрепляла образ России как врага, нарастила этот теоретический образ (который раньше основывали на восточноевропейской русофобии и памяти о холодной войне) практическими моментами за счет нынешнего противостояния на Украине.

    Кроме того, под соусом сплочения рядов ради общего противостояния Москве американцы ликвидировали почти все ростки самостоятельности в европейском политическом пространстве. Та же Германия, у которой при Ангеле Меркель был голос для защиты «Северного Потока-2», сейчас при Шольце стройно марширует в американских рядах.

    На годы вперед

    Именно поэтому летом и осенью – тем более осенью, когда Украина смогла оккупировать ранее освобожденную Россией часть Харьковской области, а также вынудить российские войска временно оставить Херсон - Соединенные Штаты не были заинтересованы в каких-то переговорах на российских условиях. Более того, даже фракция «умеренных» в администрации США (тех, кто считал, что не нужно доводить до ядерной эскалации и выставлять России чрезмерно жесткие условия) не призывала сократить финансирование украинского режима.

    Единственное, что может принудить Вашингтон сесть за стол переговоров – это системное и необратимое поражение украинского режима вследствие масштабного российского наступления. Однако когда произойдет это поражение, пока неизвестно. Поэтому курс на конфронтацию будет сохраняться.

    С этой точки зрения те же самые встречи Нарышкина или обмен Бута нужно рассматривать как первый шаг не к пути компромиссу, а к признанию и оформлению новой нормальности – нормальности в виде перманентного конфликта.

    «Фактически мы находимся в состоянии мировой российско-западной опосредованной войны. Очевидно, что российско-американские отношения на протяжении ряда лет будут иметь остроконфронтационный характер. И для предупреждения эскалации до уровня горячей войны необходимо поддерживать и проверять каналы взаимодействия, - говорит Дмитрий Суслов. – Такими тестами и стали обмены заключенных (до Грайнер был еще один обмен – в апреле 2022 года российский летчик Константин Ярошенко вернулся домой в обмен на освобождение американского гражданина Тревора Рида – прим. ВЗГЛЯД). По сути, формируется новая константа холодной войны, идет нормализация конфронтации».

    Впрочем, при желании и эту нормализацию можно рассматривать как повод для оптимизма. По крайней мере, если осознать, какие у нее альтернативы. 

     
     
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