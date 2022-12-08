Россия заставила Америку вернуть Виктора Бута на своих условиях

Пробывший 14 лет в американской тюрьме бизнесмен Виктор Бут вернулся в Россию – его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. И если для Москвы этот обмен – очевидная дипломатическая победа, то в Вашингтоне выдачу Бута России уже назвали «капитуляцией Америки». Почему этот обмен состоялся сейчас, что помешало провести его раньше и можно его расценивать как признак потепления в отношениях двух стран?

Россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, в четверг вышел на свободу. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков. Оба они были перед этим помилованы.

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Также на частном самолете туда из Вашингтона доставили и Бута. Бут уже созвонился с близкими, сообщил, что с ним всё нормально, и попросил «не переживать». Процедура состоялась в присутствии наблюдателей из Эмиратов и соседней Саудовской Аравии. Телеканал NBC уточнил, что и саму сделку по обмену тоже заключили в Эмиратах при посредничестве этих арабских стран.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Мать Бута Раиса поблагодарила Путина за возвращение сына. Также она поблагодарила главу МИДа: «Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем». Жена Бута Алла призналась «Известиям», что приготовила для встречи супруга «котлеты и плов».

«Невероятно! Получаем сообщения – пишут люди из России и из-за границы, они поздравляют и радуются в связи с освобождением Виктора Бута. Они лично с ним не знакомы, никогда даже не видели. Но переживают как за своего близкого! Благодарят страну», – рассказала представитель МИДа Мария Захарова. В российском МИДе также отметили, что переговоры шли «длительное время».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала обмен «новогодним подарком» – по ее словам, радость переполняет всех, кто следил за судьбой Бута.

Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер, которая находилась в тот момент в самолете по пути на родину. Телеканал CNN со ссылкой на источники добавил, что обмен не распространялся на осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Семья Уилана разочарована, заявил его брат Дэвид.

«Сегодняшний обмен мог произойти только в таком виде – один на один. Конечно, Белый дом хотел добавить еще и морпеха Пола Уилана, но менять двоих на одного было бы неравноценно, Россия заняла принципиальную позицию. Байдену не удалось договориться о более выгодной сделке, хотя он и пытается сейчас делать вид, что одержал некую победу над Россией. Однако ясно, что он решил закрыть эту тему даже на не совсем выигрышных условиях», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

Обменять морпеха Уилана сложно еще и по той причине, что в тюрьмах США не осталось равноценных по своему статусу россиян, добавил эксперт. «Для обмена выбираются не все подряд соотечественники, арестованные за рубежом. Речь идет только о политизированном правосудии. Дело Виктора Бута, очевидно, было политическим. А россиян, осужденных за реальные преступления, например, за хакерство, менять незачем», – пояснил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в американских тюрьмах находится целый ряд россиян, которых американская Фемида обвиняет в хакерстве: в том числе и Роман Селезнев – сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, а также Александр Винник, подозреваемый в создании без лицензии биржи криптовалют.

Эксперт также напомнил, что в прежние времена обмены такого рода проводились в Европе. Во время холодной войны – в Берлине. В 2010 году для массового обмена агентами была выбрана Вена. Однако уже недавний обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида состоялся в Турции. «Мы видим, что Россия теперь идет на переговоры в нейтральных странах, которых в Европе уже не осталось. Нашим дипломатам для диалога с американцами приходится пользоваться услугами стран Ближнего Востока», – заявил Дудаков.

Кто из наших остался в тюрьмах США

Успех на переговорах по обмену показывает, что контакты Москвы и Вашингтона не разорваны. Об этом заявил ТАСС программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Отношения сейчас не на дне, они в нормальном состоянии, когда обе стороны придерживаются своих интересов. Видите, даже решают подобные проблемы, не становясь в подчиненное положение», – пояснил аналитик. При этом Бордачев не считает, что РФ и США смогут договариваться также эффективно и по другим вопросам. Обмен не стоит считать каким-то прорывом в отношениях, вторит ему первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Нет, это просто эпизод. Поскольку американцы тоже были очень заинтересованы в том, чтобы освободили их баскетболистку», – сказал сенатор.

«Насколько я знаю, изначально обмен один на один устраивал дипломатов обеих наших стран. Но в этот процесс вмешались спецслужбы США. Они вынесли на публику историю о необходимости обмена еще и морпеха Уилана. Это только помешало состояться сегодняшнему обмену раньше, затянуло всё на месяцы», – пояснил газете ВЗГЛЯД вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, близкие Бута очень переживали за его здоровье, которое сильно пошатнулось в тюрьме.

«Те месяцы, на которые затянулся обмен из-за этой истории с Уиланом, могли стать решающими для Виктора.

Сейчас, я думаю, после встречи с родными, он сразу займется здоровьем», – добавил правозащитник.

Сегодня Вашингтон пытается создать дополнительный обменный фонд арестантов, посетовал Мельников. «Недавно в Аргентине были задержаны двое наших сограждан, которых США требуют экстрадировать к себе. Ситуация должна вызвать обеспокоенность с нашей стороны, так как таким образом Америка, так сказать, добывает себе запасных заключенных для будущих обменов», – подозревает правозащитник.

По его словам, в идеале большинство содержащихся в иностранных тюрьмах россиян должны вернуться на Родину. «Особую тревогу вызывает судьба Александра Винника, который уже пять лет содержится в заключении за границей. У него крайне тяжелое состояние здоровья. К тому же после смерти супруги его двое детей остались сиротами», – сказал собеседник.

Впрочем, добавил Мельников, отнюдь не всех иностранцев стоит менять и с нашей стороны. «Есть отдельные преступления, по которым необходимо быть аккуратнее. Например, в России имеются граждане США, осужденные за педофилию. В данном случае вряд ли можно говорить о каком-то политическом контексте», – резюмировал эксперт.

В чем обвиняли Бута

В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона и позднее отправлен за океан. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием. В 2012 году Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы на 15 млн долларов.

Как известно, в Голливуде даже был снят блокбастер с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм, недолго думая, назвали «Оружейный барон» (Lord of War). Главного героя фильма звали Юрий Орлов. Прямо в рекламе фильма было написано, что прототипом стал Виктор Бут. При этом никаких доказательств его вины создатели фильма не приводили.

Далеко не все в США обрадовались обмену своей соотечественницы на Бута. Так, бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что обмен Грайнер на россиянина Бута – это «не сделка, а капитуляция Америки».

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«Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает », – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, которая ранее сама провела полтора года в американской тюрьме по политическому обвинению. «Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.

«Болтон говорит о капитуляции, потому что это явно неэквивалентная сделка. Американцы, конечно, редко идут на подобные уступки, и пока это однозначно выглядит как дипломатическая победа России», – пояснил американист, кандидат философских наук Борис Межуев.

«По-видимому, Бут если и не разведчик, то человек, который всё равно обладает определенной информацией по поводу наших зарубежных операций. В свою очередь, Грайнер никакой подобной информацией не обладает. Не исключено, что в итоге Москва позднее пойдет и на обмен Уилана. Вероятно, его держат из-за какой-то важной информации или для того, чтобы выменять в будущем на других арестантов», – не исключает американист.

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